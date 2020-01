I 69 minuti giocati da Eriksen contro il Liverpool potrebbero essere gli ultimi del danese come giocatore del Tottenham? Secondo La Gazzetta dello Sport sì, visto che il giocatore ha trovato l’intesa con l’Inter che ora deve chiudere con gli Spurs. Mentre Mourinho, in conferenza stampa post-partita, ha sviato in merito al futuro di Eriksen e all’eventuale arrivo di Piatek, “il giocatore danese in zona mista scappa come un razzo”, riporta La Rosea. Un assist all’Inter?