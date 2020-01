Inter, Eriksen dice sì: ecco le cifre dell’accordo. GdS: “E non è finita qui perché Vidal…”

“L’Inter ha in mano il sì di Christian Eriksen per un contratto sino al 2024. Ora bisogna raggiungere l’intesa anche con il Tottenham che per liberare subito il danese chiede una ventina di milioni di euro. O, meglio: l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta non ha ancora affrontato l’argomento con Daniel Levy, plenipotenziario degli Spurs. Tempo al tempo. È già importante che i vertici nerazzurri abbiano ottenuto il gradimento del giocatore e risolto in fretta la delicata questione economica”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla trattativa Inter-Eriksen. Il danese avrebbe detto sì al sodalizio nerazzurro a fronte di un’offerta da 7,5 milioni netti a stagione più bonus fino al 2024. “Ad agevolare questa soluzione c’è anche il Decreto Crescita, che prevede un abbattimento delle tasse del 50%: in tal modo al lordo il suo ingaggio costa 11 milioni a stagione alla società. Con questa mossa e questo accordo il club di Zhang non altera gli equilibri economici all’interno dello spogliatoio e si prepara ad una settimana di fuoco sul fronte delle tante trattative in piedi”, continua la Rosea.

NEWS SU VIDAL – Intanto arrivano novità anche dal fronte Vidal. Secondo La Gazzetta dello Sport, la probabile permanenza di Valverde sulla panchina del Barcellona fa sì che l’ex centrocampista della Juventus sia sempre in partenza con la destinazione Inter al momento la preferita. “Tra martedì e mercoledì sono in programma incontri decisivi: sia per Eriksen (con il suo agente) che con gli emissari dello stesso Vidal. È chiaro, però, che lo scatto per il danese in questa fase appare determinante, considerato il suo valore tecnico e il suo ragguardevole bagaglio d’esperienza rapportato ai suoi 28 anni ancora da compiere”, chiosa il quotidiano.