Eriksson: “Inzaghi il mio preferito dei tre in testa. Scudetto? E’ presto”

Le parole del tecnico: "Devo dire che per il calcio italiano è un bene: perché pure stufa l'egemonia sempre e solo di un club"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Sven Goran Eriksson , allenatore, ha parlato così di Luciano Spalletti, oggi sulla panchina del Napoli: «Lo ricordo, allenava l'Empoli quando io ero ancora lì. Preparato, appassionato: le sue squadre giocano sempre con grande attenzione e preparazione. Anche se il mio preferito dei tre che lottano per il primo posto è Inzaghi ».

In tre una vicino all'altra: è sorpreso?

«Sono sorpreso che non ci sia la Juventus. Però devo dire che per il calcio italiano è un bene: perché pure stufa l'egemonia sempre e solo di un club. Tutto diventa noioso, adesso ha un senso vedere le partite nel weekend».

«È presto per poter dire che si decide lo scudetto. Poi mancano ancora tre mesi di partite, ci sono le incognite legati agli infortuni, il peso del calendario, arriva il caldo. E aumentano le incertezze. Senza dimenticare che alla fine in serie A gli scudetti vengono decisi dai punti persi con le piccole e non negli scontri diretti...».