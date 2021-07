Eriksson: “Mourinho? Non mi aspettavo andasse alla Roma. La regola mi sembra…”

L'allenatore svedese commenta il ritorno in Italia dello Special One

Ieri José Mourinho è sbarcato a Roma per iniziare la sua nuova avventura sulla panchina giallorossa. Nel corso di un’intervista rilasciata a Stats Perform, Sven-Goran Eriksson ha commentato così il ritorno dello Special One in Italia.

"È stata una sorpresa per me. Non mi aspettavo che andasse alla Roma. Tuttavia, Mourinho di solito fa bene nella sua prima e seconda stagione. Ovunque vada. È dopo che, a volte, iniziano a sorgere problemi. Non so perché e non mi interessa approfondire più di tanto, ma sembra che questa sia la regola: primo anno, ottimo, l’anno successivo, buono, terzo anno, problemi".