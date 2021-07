Onofri: “Mourinho ti fa pensare di lottare per traguardi non raggiunti. Spalletti…”

Le parole dell'ex calciatore: "Spalletti trarrà giovamento dal fatto che questa è una squadra che lo scorso anno poteva fare di più"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Claudio Onofri , ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato di Jose Mourinho alla Roma e Luciano Spalletti al Napoli : "Spalletti trarrà giovamento dal fatto che questa è una squadra che lo scorso anno poteva fare di più. Ovvio che Mourinho ti fa pensare subito che si possa lottare per traguardi non raggiunti. Molto dipenderà però dal mercato per entrambe le squadre. Il Napoli era una squadra lo scorso anno molto importante, anche con un lavoro tattico buono di Gattuso. Ora però aspettiamo il mercato".

"C'è un ritorno, quello di Ounas, che ha fatto una bella impressione al Cagliari. Negli anni precedenti non aveva fatto vedere i suoi mezzi. In casa hanno potenzialmente un eventuale sostituto di Insigne. Per la Roma il primo tassello deve essere difensivo. Negli altri reparti è coperta bene. Dzeko? Si tratta di uno giocatore che non ha più vent'anni, può essere al tramonto e quindi potrebbe esserci un cambio importante. Ma per arrivare al suo livello serve spendere tanti soldi".