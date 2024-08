Sven-Göran Eriksson cerca di vivere al massimo il presente. L'ex tecnico è alle prese con un tumore al pancreas che piano piano lo sta logorando. "Cerco di non pensare alla morte. Ho guardato cinque partite delle Olimpiadi. Cinque sì, le ho guardate tutte in televisione. Il calcio per me è un'ossessione, una droga. Ho guardato anche tutte le partite dei campionati Europei", ha detto Eriksson al Guardian.

Poi un commento sulla nazionale inglese: "Pensate alla pressione che il nuovo allenatore avrà sulle spalle. Southgate ha fatto due finali, una semifinale e non è abbastanza per gli inglesi. La prossima deve vincere. Qualsiasi altro risultato viene visto come un fallimento. Sono dispiaciuto per chiunque arrivi al suo posto. Se non vincerà un torneo importante sarà criticato, lui come i giocatori, ovviamente. Chi accetterà l'incarico sarà un uomo coraggioso".