Eriksson: “Mi farebbe piacere se l’Inter vincesse lo scudetto per Inzaghi. In Coppa Italia…”

Intervistato dal Secolo XIX, Sven Goran Eriksson, allenatore della Lazio scudettata della stagione 1999-00, squadra che vedeva in rosa anche Simone Inzaghi, ha espresso la sua preferenza nella lotta scudetto tra Milan e Inter :

"Mi farebbe piacere l'Inter per Simone Inzaghi che ho avuto alla Lazio: in Coppa Italia è stato bravo, per il tricolore è favorito il Milan ma chissà. Certo, poi l'ultima è Inter-Samp, e sarebbe da brividi, spero che la Samp ci arrivi già salva".