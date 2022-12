ESCLUSIVA Kristjansdottir: “Un piacere giocare in quest’Inter. Quest’anno…”

Anna Bjork Kristjansdottir, difensore islandese della formazione femminile dell'Inter, a margine della sessione di autografi e foto con i tifosi nerazzurri all'Inter Store Milano di Galleria Passarella 2 ha parlato ai microfoni di Fcinter1908: "Giocare in una squadra composta da ragazze che arrivano da tanti Paesi diversi mi piace molto, e penso che sia giusto essere così per una squadra, avere differenti culture, diversi modi di giocare. È sempre bello conoscere gente proveniente da tutto il mondo, è una dei privilegi del giocare a calcio. Nel corso della mia carriera ho conosciuto ragazze arrivate da tantissimi Paesi: questo mi ha aiutato a crescere sia come persona che come calciatrice.