ESCLUSIVA Maspero: “Simoni una persona fantastica, per me è stato più di un allenatore”

L’Inter e il calcio italiano piangono la scomparsa di Luigi Simoni, morto a 81 anni dopo una lunga lotta contro l’ictus che lo colpì lo scorso 22 giugno. Fcinter1908 ha contattato Riccardo Maspero, ex giocatore della Cremonese che ha legato gran parte della sua carriera a quella del tecnico della Coppa UEFA del ’98 vinta dai nerazzurri: “Gigi era il mio padre calcistico, ha creduto in me, mi ha sempre dato fiducia, mi ha fatto crescere e diventare calciatore vero. Fra di noi si era instaurato anche un legame extra calcistico, eravamo molto uniti, nei miei momenti difficili era un punto di riferimento. Con i suoi modi rappresentava al meglio il calcio della sua epoca, riusciva a essere sempre se stesso, anche quando i tempi erano cambiati. Una persona fantastica“.

“Si faceva vedere per quello che era: una persona semplice, in ogni società in cui è andato ha rappresentato la sua voglia e i suoi modi di vivere il calcio, con grande lealtà. Con Gigi ho tanti ricordi: abbiamo festeggiato le 100 presenze in Serie A, abbiamo vissuto tanti momenti insieme in famiglia, per me è stato più di un allenatore“