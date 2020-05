L’Inter e il calcio sono in lutto: è morto Gigi Simoni

Gigi Simoni è morto nella giornata di oggi: l’ex tecnico dell’Inter di Ronaldo stava da tempo lottando per la vita dopo il malore che lo aveva costretto al ricovero ormai quasi un anno fa. Simoni, 81 anni, lascia un vuoto immenso non solo nei tifosi dell’Inter, che lo hanno amato e hanno amato la sua squadra. Ma anche in tutti gli appassionati di calcio, che ne hanno apprezzato lo stile sempre garbato e gentile.

Simoni era soprannominato il “tecnico gentiluomo”, con lui l’Inter vinse la storica Coppa Uefa del 1998 con Ronaldo.