ESCLUSIVA Pandini: “È l’Inter più forte di sempre. Questa per me è una famiglia”

Tra le calciatrici dell'Inter Femminile presenti all'Inter Store Milano di Galleria Passarella 2 per una sessione di autografi e foto con i tifosi c'era anche Marta Pandini. La centrocampista nerazzurra ha poi parlato ai microfoni di Fcinter1908: "Per me l'Inter è una famiglia, gioco qui da più di 12 anni ormai. Arrivo al campo e sono felice, me ne vado e lascio le mie compagne sono triste, mi sento parte di questa società. Posso dire che ogni anno siamo sempre più forti, quindi ora posso dire che siamo l'Inter più forte che ci sia mai stata".