ESCLUSIVA Simonetti: “Inter scelta migliore per la mia carriera. A inizio anno…”

Flaminia Simonetti, centrocampista dell' Inter Femminile , era tra le calciatrici nerazzurre presenti all'Inter Store Milano di Galleria Passarella 2 per una sessione di autografi e foto con i tifosi. A margine dell'evento la classe '97 si è concessa ai microfoni di Fcinter1908: "Venire all'Inter è stata sicuramente una scelta azzeccata. Sono arrivata qui consapevole del fatto che avrei fatto un percorso di crescita, e che l'Inter fosse ai tempi la miglior squadra per realizare i miei obiettivi. Gli obiettivi e i traguardi che ho raggiunto ad oggi rappresentano un percorso iniziato 3 anni fa, consapevole di quanto mi avrebbe poi dato. Sicuramente è stata la scelta più giusta.

Ci siamo ritrovate ad agosto con una squadra più completa rispetto all'anno scorso, e anche il fatto di aver cominciato bene il campionato ci ha dato una spinta in più. Siamo partite questa estate senza troppe aspettative, abbiamo deciso di vivere giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, per poi vedere dopo possiamo arrivare. Sicuramente abbiamo perso tanti punti per strada, che avremmo potuto portare a casa: questo è l'unico rammarico che abbiamo al momento, ma siamo comunque contente di quello che abbiamo fatto".