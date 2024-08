Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Napoli: in tribuna Buongiorno

Il Napoli di Antonio Conte esordisce in campionato al Bentegodi contro il Verona di Paolo Zanetti. Sono uscite le formazioni ufficiali della gara: sciolti i dubbi su Buongiorno che va direttamente in tribuna, Simeone vince il ballottaggio su Raspadori in attacco. Tra le fila dei padroni di casa solo panchina per Suslov e Mosquera, a quest'ultimo Zanetti ha preferito Tengstedt per guidare l'attacco.