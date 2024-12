Minuto 89 di Inter-Udinese, ottavo di finale di Coppa Italia: tra i nerazzurri esce Matteo Darmian, al suo posto entra Mike Aidoo. Un momento che il difensore della Primavera interista non dimenticherà mai, il momento dell'esordio assoluto tra i professionisti. Terzino destro, classe 2005, alla quarta convocazione in Prima Squadra ha potuto muovere i suoi primi passi nel calcio dei "grandi", in una cornice d'eccezione come San Siro. Quello stadio che di recente ha cominciato a conoscere di persona e che, chissà, potrà diventare in futuro casa sua.