ESPN: “Champions League, semifinali confermate. Una fonte ha rivelato che l’Uefa…”

L'Uefa non escluderà le tre semifinaliste che hanno aderito al progetto della Superlega: lo comunica ESPN

Contrariamente a quanto affermato da Jesper Moller, membro del Comitato Esecutivo dell'UEFA, non ci sarà alcuna esclusione dalle semifinali di Champions League in programma la prossima settimana. Lo afferma ESPN, che spiega come l'organo europeo stia pianificando le due gare come da programma con Chelsea, Manchester City e Real Madrid. Una fonte ha rivelato all'emittente che la UEFA non sta prendendo in considerazione l'espulsione dei club dalle loro competizioni e che le partite della prossima settimana saranno giocate quindi come da programma.