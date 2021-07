ESPN incorona le nuove maglie dell’Inter: “Una combo imbattibile”

Tradizione e innovazione, storia e futuro. Un connubio che ha fatto parlare, sui social e non, ma che alla fine è risultato vincente

Tradizione e innovazione, storia e futuro. Un connubio che ha certamente fatto parlare, sui social e non, ma che alla fine è risultato vincente. Se per la prima maglia della stagione 2021-22 l'Inter ha osato non poco con colori e strisce, infatti, il club e Nike, per la maglia da trasferta, hanno preso ispirazione da quella della stagione 2010-11, portando all'estremo il tema del biscione.