ESPN: “Idea Inter-Pogba? Non è possibile ed ecco perché”

Due esperti di mercato del canale ESPN hanno risposto alle domande sulle trattative della prossima sessione. Secondo Julien Laurens e Gab Marcotti c’è il rischio che il PSG non riscatti Icardi e questa sarebbe una grossa perdita per i nerazzurri quanto a denaro da investire. Non arriverebbero i settanta mln del riscatto e in caso di mancata cessione lo stipendio dell’argentino è molto alto. Tenendo conto di questo Laurens, in particolare, ha spiegato che quindi sarebbe impossibile per i dirigenti interisti arrivare a prendere Paul Pogba: «Anche se la reunion tra lui e Conte – che lo ha allenato alla Juve – potrebbe essere un’idea, non c’è modo che l’Inter provi ad acquistarlo. Non credo che il club nerazzurro potrebbe permetterselo».

(Fonte: dailyexpress – espn)