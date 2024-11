Francesco Pio Esposito è senza ombra di dubbio uno dei giovani più interessanti del calcio italiano: l'attaccante di scuola Inter si sta mettendo in mostra con le maglie dello Spezia e della Nazionale u21, e i suoi numeri cominciano ad assumere contorni importanti anche a livello internazionale. Come evidenzia Il Secolo XIX, solo in 3 in tutta Europa hanno segnato di più nelle ultime due stagioni: "Pio Esposito è azzurro under 21 con 11 partite e 7 gol. In maglia Spezia 49 gare e 9 gol in campionato.