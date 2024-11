Luciano Spalletti era presente allo stadio Alberto Picco per assistere alla gara dell'Italia U21 che ha affrontato l'Ucraina. Al termine del match, il c.t. azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche di Pio Esposito.

“A vederlo da fuori è stato un impegno tosto, è venuta fuori una bella partita. Per la Nazionale arrivano tante indicazioni: Nunziata è bravo anche nella costruzione delle menti, e insieme a Viscidi sta facendo un grande lavoro. Come è già successo, anche in futuro andremo ad attecchire in questa Nazionale. Esposito? Sa giocare a calcio, sa fare gol, è forte fisicamente, può avere un ottimo futuro. Questa Nazionale Under 21 è forte: si sta costruendo una squadra con giocatori tecnici, altri tosti da un punto di vista di struttura, se la giocherà con tante squadre“.