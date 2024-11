Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 dello Spezia in prestito dall'Inter, sta vivendo una stagione da assoluto protagonista: già 11 i gol segnati tra Serie B e Nazionale U21, e nessuna voglia di fermarsi. Il gioiellino di proprietà nerazzurra si è raccontato ai microfoni di calciomercato.com: "La mia esultanza? Dopo gli allenamenti mi fermo sempre in palestra per un lavoro extra, quando qualche compagno passa mi prende in giro dicendo che sto diventando sempre più muscoloso. Da lì ho deciso di festeggiare così i gol".