Basilea, caso Esposito. In Svizzera: “Out per altra lite”. Il club stavolta nega e…

L'attaccante di proprietà dell'Inter non è stato convocato per la sfida di campionato di ieri contro il Losanna

Torna a vincere il Basilea che, dopo la sconfitta di settimana scorsa contro lo Young Boys, nella giornata di ieri ha battuto 3-0 il Losanna. A far rumore, tuttavia, è stata la mancata convocazione di Sebastiano Esposito, tornato in campo solamente 7 giorni fa dopo aver scontato le due giornate di squalifica. Stando a quanto comunicato dal club svizzero, l'attaccante di proprietà dell'Inter non era presente per "lievi problemi muscolari" accusati durante l'ultimo allenamento. Una versione confermata al termine della partita di ieri anche dal tecnico Patrick Rahmen.