Basilea, Degen: “In Svizzera nessuno ha le qualità e il talento di Esposito”

Il massimo dirigente del club svizzero elogia l'attaccante di proprietà dell'Inter: "Uno così non ce l'ha nessuno qui"

David Degen, massimo dirigente del Basilea, nel corso di una conferenza stampa ha speso parole di elogio per Sebastiano Esposito: "Quando dico che abbiamo la rosa migliore, intendo il valore individuale dei giocatori. Questo non significa che siamo più forti e che prendiamo sempre i tre punti, devi fare bene in campo. Ma se guardo alla qualità e al talento di Sebastiano Esposito, per esempio, lo Young Boys e lo Zurigo non hanno un talento del genere in rosa. Ecco cosa significava questa affermazione. Tuttavia, per vincere ci vuole una squadra. Lo Zurigo, ad esempio, agisce come una squadra e ha 7 punti di vantaggio. Dobbiamo fare di più e vedere cosa possiamo fare. Ci vorrà un enorme impegno e costanza da parte nostra, ma sono assolutamente convinto che possiamo avere voce in capitolo in campionato".