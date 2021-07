Esposito al Basilea, si chiude: dettagli e cifre dell’operazione. L’Inter…

L'attaccante classe 2002, reduce da una stagione in Serie B tra Spal e Venezia, è pronto a trasferirsi in Svizzera

Sebastiano Esposito è a un passo dal Basilea: l'attaccante classe 2002, reduce da una stagione in Serie B tra Spal e Venezia, è pronto a trasferirsi in Svizzera. Trattativa ormai ai dettagli: l'Inter cederà il suo gioiellino in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, garantendosi un controriscatto da 10 milioni. Si attende l'ufficialità, che potrebbe arrivare già in giornata.