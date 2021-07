Sky – L’Inter sta cedendo Joao Mario al Benfica. Esposito al Basilea in prestito

Il punto sul mercato nerazzurro

Ufficializzato il passaggio di Achraf Hakimi al Psg, ora l'Inter conta di piazzare i suoi esuberi entro la fine del mercato per raggiungere l'attivo richiesto dalla società. Come informa Gianluca Di Marzio a Sky Sport, sono in dirittura due partenze in casa nerazzurra: "L'Inter sta cedendo Joao Mario al Benfica e Sebastiano Esposito dovrebbe andare al Basilea in prestito", ha spiegato l'esperto di mercato.