Danilo Pagni, ex direttore sportivo di Ternana e Viterbese, ai microfoni di tuttomercatoweb.com ha rivelato un retroscena di mercato riguardante Sebastiano Esposito, gioiellino classe 2002 dell’Inter:

“Fu bocciato da un club di prima fascia di Premier League due anni fa. Ha una grande personalità e sa stare in un gruppo importante, si vede dagli abbracci di Lukaku. Complimenti a Conte e all’Inter per aver creduto in lui“.