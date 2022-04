GdS: “Esposito, in casa Inter c’è una convinzione. Lo scenario più probabile”

L'attaccante classe 2002 si sta mettendo in mostra con la maglia del Basilea, che su di lui vanta un diritto di riscatto

"Il cocco di Lukaku, ragazzino terribile che a 17 anni faceva impazzire San Siro, è l'unico non in prestito secco. Il Basilea infatti con 8 milioni può esercitare il diritto di riscatto, ma l'Inter si è coperta le spalle e versando un milione agli elvetici (una sorta di premio di valorizzazione) si riporterebbe a casa il classe 2002. Seba rimane un talento, ma Ausilio e Baccin lo considerano ancora immaturo per certi palcoscenici e non è da escludere che, se tutte le parti saranno d'accordo, il nostro possa tornare in prestito allo stesso Basilea con cui è a quota 5 reti in campionato e 1 in Conference League, al Marsiglia".