Inter, primo gol in B col Venezia per Esposito: rete spettacolare contro il Monza

Primo gol (e che gol) per Sebastiano Esposito in Serie B con la maglia del Venezia. L'attaccante in rete nel match contro il Monza

Marco Macca

Primo gol (e che gol) per Sebastiano Esposito in Serie B con la maglia del Venezia. Il giovane attaccante, di proprietà dell'Inter e arrivato nella città lagunare nel mercato di gennaio dopo l'esperienza poco felice alla SPAL, è infatti andato a segno nel big match del Brianteo tra Monza e, appunto, Venezia, vinto dalla squadra ospite per 4-1. L'ultima rete della formazione di Zanetti porta proprio la firma di Esposito, entrato a mezz'ora circa dalla fine.

L'attaccante, dopo un bel controllo di destro e un dribbling che ha mandato fuori causa alcuni avversari all'interno dell'area del Monza, si è portato la palla sul sinistro, non lasciando scampo a Di Gregorio. Contro l'amico Pirola, dunque, Esposito trova il primo gol in Serie B con la maglia del Venezia. L'Inter si augura che sia la prima tappa di una crescita rapida e continua.