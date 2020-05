Inter, tra presente e futuro: Esposito risorsa alla ripresa. GdS: “Al termine della stagione…”

La ripartenza della Serie A apre ad una serie di incognite: tra infortuni, casi – si spera di no – possibili di contagi, caldo, infortuni e squalifiche. Per questo, non è da escludere che le squadre debbano giocoforza puntare sui giovani. E tra questi, in casa Inter, c’è Sebastiano Esposito.

TRA PRESENTE E FUTURO – Conte gli ha concesso spazio finora sia in campionato che in Champions ed è stato ripagato da ottime prestazioni, condite anche dal gol al Genoa. “Le doti sono indiscutibili e potrebbero venir bene nel finale di stagione, quando Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez dovranno prender fiato. Poi all’Inter decideranno se mandarlo in giro ad accumulare esperienza: fuori c’è la fila per averlo in prestito”, chiosa la Rosea.