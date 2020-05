VIDEO / Gds – Sanchez, Vecino e Biraghi vicini all’addio all’Inter? Questa la situazione

La Gazzetta dello Sport ha dedicato un focus a tre nerazzurri: Alexis Sanchez, Matias Vecino e Cristiano Biraghi. I tre potrebbero infatti salutare l’Inter quest’estate, ma il futuro è ancora da definire: “Ora che le nubi sulla ripresa del campionato sembrano lentamente diradarsi, c’è chi deve accelerare nel recupero della forma per sfruttare quest’inusuale vetrina e costruirsi un futuro. Alexis Sanchez, Matias Vecino e Cristiano Biraghi sembrano essere vicini alla fine della loro avventura interista e nei prossimi mesi lavoreranno per il futuro anche delle loro carriere. Quella di Biraghi è la situazione più chiara: riscatto troppo alto, ritorno alla Fiorentina quasi scontato. Ma se vuole convincere la dirigenza a richiedere un nuovo prestito, deve farlo adesso: sulle fasce l’Inter ha altri progetti, ma con un finale in crescendo, l’azzurro può ritagliarsi un ruolo da soluzione d’emergenza.

Matias Vecino era finito era finito sul mercato a gennaio e ci tornerà a fine stagione: ora è il momento di risvegliare l’interesse di possibili compratori, specialmente in Premier. E poi c’è Sanchez, che doveva usare questa annata per il rilancio: gli restano 13 gare. Anche un rinnovo di prestito è complicato per via dell’ingaggio: Alexis tornerà almeno temporaneamente allo United. Beckham intanto lo corteggia dagli USA per l’Inter di Miami”.