Conference League, Esposito torna al gol con l’Anderlecht dopo un mese

L'attaccante classe 2002 è andato in rete su calcio di rigore nella sconfitta per 2-1 rimediata contro il West Ham

Un gol inutile ai fini del risultato, ma che può ridare fiducia ed entusiasmo in un periodo tutt'altro che semplice: Sebastiano Esposito è andato a segno su calcio di rigore nella sconfitta per 2-1 del suo Anderlecht contro il West Ham in Conference League, ponendo fine a un digiuno che durava da un mese (l'ultima rete risaliva all'11 settembre).