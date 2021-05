Ecco l’essenza del Contismo. “Inter, Antonio non ha paura di tagli dolorosi”

Il Corriere dello Sport analizza la mentalità del tecnico a livello tecnico e tattico: Conte non guarda in faccia a nessuno

"La contraddizione fa parte dell’ontologia contiana". Inizia così il focus a livello tattico del cosiddetto "Contismo", la mentalità di Antonio Conte, da parte del Corriere dello Sport. Il quotidiano spiega il rapporto del tecnico con i giocatori, con i quali non ha alcun tipo di favoritismo o altro: "Ciò che oggi è verità verrà ribaltato domani. La sua coerenza emerge nel mettersi di traverso tra il mondo e la squadra. «Ho capito che il problema sono io, basta che non tocchino l’Inter» afferma prima del Napoli. Offre protezione, chiede abnegazione. Il contismo consiste nello spremere tutto quello che c’è dai calciatori. La sua forza è la gestione delle risorse umane, non ha paura di effettuare tagli dolorosi ma sa anche cambiare idea sulle sue decisioni.