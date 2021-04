Ag Lazaro: “Lui sta bene al Gladbach, ma nessuna novità”. Inter, lo scenario

E' ancora incerto il futuro di Valentino Lazaro: queste le dichiarazioni del suo agente ai microfoni di Kicker

Uno dei nomi su cui l'Inter dovrà lavorare con grande attenzione sul mercato è quello di Valentino Lazaro, esterno classe '96 in prestito al Borussia Moenchengladbach. Non c'è nessun'opzione di acquisto per il club tedesco nei confronti del calciatore, che rientrerà a Milano a fine giugno. L'austriaco potrebbe però essere solo di passaggio perché, come confermato dal suo agente Max Hagmayr ai microfoni di Kicker, in Germania sta molto bene: "Valentino si sente molto a suo agio al Borussia. Ma al momento non c'è nessuna novità in questa direzione". Sono dunque previsti colloqui con i dirigenti nerazzurri a Milano, "poi si vedrà", ha affermato il procuratore. Una possibilità apertasi nelle ultime settimane è quella del rinnovo del prestito al Gladbach del calciatore, in attesa poi di una soluzione definitiva.