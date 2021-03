Inter, con il Parma l’essenza del metodo Conte: emblematico un episodio

Fame e ossessione per i dettagli: i nerazzurri hanno assimilato completamente la mentalità del proprio tecnico

La doppietta di Sanchez, la solidità della squadra, la conferma dei singoli. Ma non solo: la vittoria dell'Inter sul campo del Parma porta la firma di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro, come scrive La Gazzetta dello Sport, ha ormai impresso in maniera indelebile la sua mentalità vincente sui giocatori e su tutto l'ambiente, creando una simbiosi perfetta: "Decisivo Alexis Sanchez con la sua doppietta, ma l'incontro l'ha vinto Antonio Conte, il gruppo ha introiettato in toto la mentalità dell'allenatore. La squadra può assentarsi come nel primo tempo del Tardini, poi rinviene in sé perché Conte prende ogni giocatore per la collottola e lo ripone nella sua cesta.