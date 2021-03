Inter, questione di mentalità: da Parma arriva una nuova certezza

I nerazzurri vincono grazie a una doppietta di Alexis Sanchez e allungano in classifica: segnali positivi per Conte

Serata perfetta per l'Inter di Antonio Conte, che vince su un campo storicamente ostico come quello di Parma e allunga in classifica, portandosi a +6 sul Milan e a +10 sulla coppia Juventus-Atalanta. Un successo che porta la firma di Alexis Sanchez, decisivo con la sua doppietta, e che regala al tecnico nerazzurro un'altra grande certezza in vista del finale di stagione: la capacità di vincere partite "sporche", come scrive La Gazzetta dello Sport.

"Sì, la capolista se ne va, più sei punti sul Milan primo inseguitore, ma la vittoria sul Parma è importante per un altro motivo: qualche tempo fa l'Inter una partita del genere l'avrebbe pareggiata, ne siamo abbastanza certi. È questa la differenza, l'acquisita capacità di prendersi i cosiddetti match “sporchi” contro formazioni inferiori e però motivate come poche altre volte in stagione".

"Decisivo Alexis Sanchez con la sua doppietta, ma l'incontro l'ha vinto Antonio Conte, il gruppo ha introiettato in toto la mentalità dell'allenatore. La squadra può assentarsi come nel primo tempo del Tardini, poi rinviene in sé perché Conte prende ogni giocatore per la collottola e lo ripone nella sua cesta. Emblematico un episodio nella ripresa, su una costruzione dal fondo: Perisic si è sistemato troppo in alto, sulla linea del centrocampo; il tecnico con furia l'ha richiamato e riposizionato più in basso, e la palla è arrivata al croato proprio in quel metro quadrato. L'ossessione per i dettagli, attimo per attimo. L'essenza del metodo Conte".