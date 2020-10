GdS – Shakhtar-Inter, Conte cambia gli esterni: torna Barella dal 1′, Eriksen…

Antonio Conte recupera gli esterni titolari e cambia rispetto al successo per 2-0 nell’anticipo del quinto turno di Serie A contro il Genoa. Nella gara delle 18:55 all’Olimpiyskiy di Kiev, il tecnico della formazione nerazzurra schiera Hakimi e Young dal 1′ al posto di Darmian e Perisic.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Nicolò Barella torna titolare al posto di Christian Eriksen, che si accomoderà in panchina insieme ai vari Darmian, Kolarov e Perisic. In avanti confermatissima la coppia Lukaku-Lautaro, con Sanchez ancora out, mentre Conte conferma in blocco la difesa con D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni davanti a capitan Samir Handanovic.

In mezzo al campo tocca ancora alla coppia formata da Arturo Vidal e Marcelo Brozovic, con Sensi ancora fuori per un risentimento muscolare che lo terrà fuori circa dieci giorni.