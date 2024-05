Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Marcelo Estigarribia, ex esterno della Juventus, ha parlato così di un possibile ritorno di Antonio Conte in bianconero: "Ha il Dna della Juventus, il mister conosce benissimo l'ambiente e il club. Sarebbe l'uomo giusto per riportare al tifoso l'emozione della vittoria, adesso penso siano molto tristi per via dei risultati che non arrivano più. Tra lui e Motta? Scelgo Conte, perché c'è bisogno di ricostruire la squadra per farla tornare alla vittoria. E' bravissimo in quello.