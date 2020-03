“Happy Birthday Hermano e ricordati….. che senza di te non l’avrei mai vinta (la Champions League, ovviamente, ndr)“. A scrivere queste nostalgiche parole è Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, che ha voluto augurare così buon compleanno all’ex compagno in nerazzurro, Samuel Eto’o, che oggi compie 39 anni. Un sentito omaggio a uno dei grandi eroi del Triplete interista del 2010. Ecco il post di Matrix:

(Fonte: Profilo Instagram Materazzi)