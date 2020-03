Giornata speciale per Samuel Eto’o che festeggia oggi 39 anni. Il camerunense, entrato nei cuori dei tifosi dell’Inter per le fantastiche stagioni (2009-2011), ha ricevuto gli auguri social da parte dell’Inter.”Imprendibile in campo, generoso tatticamente, pronto a ricambiare l’affetto dei tifosi: 102 presenze, 53 gol con la maglia nerazzurra ed esultanze uniche! Buon compleanno Samuel Eto’o“, il commento dei nerazzurri su Twitter.