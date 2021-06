Eto’o: “Mbappé segnerà un’epoca. Lui è fortunato, ecco perché. Questo Europeo…”

Uno stralcio della lunga intervista che l'ex giocatore ha rilasciato a El Pais

"Penso che il calcio sia cambiato". Inizia così una lunga intervista che Samuel Eto'o ha rilasciato a El Pais. L'ex nerazzurro analizza quelli che sono al momento i centravanti più forti in Europa. Eto'o è impressionato dall'intensità che le squadre stanno mettendo in questo Europeo: "Non vedo solo buoni nove. L'intensità che vedo... mamma mia ! Chissà come sarà il Mondiale. Perché l'intensità che vedo in queste partite è incredibile".