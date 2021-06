Eto’o: “Mou alla Roma mi ha fatto male, mi sarebbe piaciuto rivederlo all’Inter. Deve…”

Sono tanti gli argomenti affrontati da Eto'o nel corso di un'ampia intervista rilasciata al quotidiano As. Uno è Mourinho alla Roma

Gianni Pampinella

Sono tanti gli argomenti affrontati da Samuel Eto'o nel corso di un'ampia intervista rilasciata al quotidiano As. L'ex attaccante, ambasciatore per i Mondiali del Qatar 2022, inizia parlando dell'Europeo: "Vedo la Spagna come la favorita e continuo a vederla così, adoro la loro idea di calcio. Ma dobbiamo vincere. Credo in questi ragazzi e in Luis Enrique. Mbappé? Non so se andrà al Real Madrid, ma io sono un tifoso del PSG, con questo vi dico tutto. Ramos? Speriamo che Sergio venga al PSG. Se potessi ingaggiarlo per il Barça, lo prenderei. Se venisse al PSG sarei felice e so che ci aiuterebbe a vincere la Champions che ci sta mancando tanto".

Cosa farà Messi?

"So che Messi ama il Barcellona, ​​che non ha problemi e che non è una questione di soldi. L'unica cosa è il progetto, che deve essere affidabile e so che Joan (Laporta, ndr) lo sta facendo. Deve godersi il tempo che gli rimane, il calcio lo deve a lui, non solo al Barça. Messi è Dio e quando hai un Dio devi solo ammirarlo".

Cosa ne pensi della Super League?

"È già tutto risolto ed è per questo che non voglio perderci troppo tempo...".

Mourinho va alla Roma, come lo vedi?

"Mi ha fatto male, non mentirò, vedere quello che mi ha dato l'opportunità di vincere in Italia per andare in un'altra squadra. Ma so che lui è felice e l'amicizia è prima di tutto. Mi sarebbe piaciuto rivedere Mourinho all'Inter. A Roma gli auguro sempre buona fortuna. Deve capire che, per quanto lo ami, l'Inter per me sarà sempre davanti".

(As)