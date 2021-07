Eto’o corregge il giornalista: “Messi? È lui ad aver giocato con me. Ai miei tempi…”

L'ex attaccante dell'Inter non ha mai nascosto la sua ammirazione per l'argentino, ma in questa circostanza ha voluto correggere il giornalista

Gianni Pampinella

Samuel Eto'o ha trascorso cinque anni al fianco di Messi al Camp Nou tra il 2004 e il 2009. Dichiarato ammiratore dell'argentino come ha dichiarato molte volte, l'ex Inter ha tuttavia corretto un giornalista che gli ha ricordato di "aver giocato con Messi".

"No, no, Messi ha giocato con me, io non ho giocato con Messi. Ai miei tempi Messi giocava con me, è diverso. È totalmente diverso", ha sottolineato Eto'o a ESPN con un sorriso. "Sono fortunato ad aver giocato con Messi e aver apprezzato il suo calcio".

(Mundo Deportivo)