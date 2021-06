Eto’o: “L’Inter una famiglia. Giocatori importanti e Mou unico. I giocatori argentini sono…”

In una lunga intervista a La Nacion, Samuel Eto'o ricorda il suo addio al Barcellona nell'estate del 2009

In una lunga intervista a La Nacion, Samuel Eto'o ricorda il suo addio al Barcellona nell'estate del 2009. L'ex attaccante non ha nessun rimpianto perché all'Inter ha trovato una famiglia e lì ha vinto tutto. "Chi non avrebbe voluto continuare a stare nel Barcellona? Ma la mia partenza mi ha dato l'opportunità di raggiungere un'altra famiglia, quella dell'Inter, con giocatori molto importanti e un allenatore unico, come José Mourinho, che mi ha permesso di vincere ancora".