Eto’o: “Un onore vincere il Mondiale nel 2010 con l’Inter”. E retroscena del post-partita

Intervenuto ai microfoni del sito della Fifa, Samuel Eto’o, ex centravanti dell’Inter, è tornato sulla finale del Mondiale per Club vinta nel 2010 dai nerazzurri contro il Mazembe: “I miei ricordi del Mondiale per Club non potrebbero essere migliori, perché ho vinto la finale con l’Inter nel 2010. Per la prima volta ho avuto il piacere di giocare una finale contro una bellissima squadra africana, il Mazembe. Le mie emozioni per questa partita erano molto forti per il mio continente, l’Africa, e per il mio dovere di assicurare la vittoria all’Inter.

È stato un onore vincere la competizione con l’Inter per la prima volta nella storia del club e condividere questa vittoria con i miei fratelli del Mazembe. Dopo la partita, sono andato nel loro spogliatoio, sono rimasto un po’ e ho condiviso il momento con i giocatori del Mazembe. Sono bei ricordi per me, soprattutto perché ho vinto anche il Pallone d’Oro come miglior giocatore del torneo. Vincere questo premio è stata una sorpresa per me, ma mi ha reso molto felice. Era la prima volta che un giocatore africano vinceva questo premio, quindi è stato un grande onore”.