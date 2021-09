Eto’o si candida alla presidenza della Federcalcio del Camerun e fa una promessa

L'ex attaccante nerazzurro annuncia la sua candidatura

Samuel Eto'o ha annunciato ieri sera la sua candidatura come presidente della Federcalcio del Camerun (FECAFOOT) in vista delle elezioni che si terranno entro la fine dell'anno. "Sono onorato e felice di annunciare la mia candidatura alla presidenza della Federcalcio del Camerun", ha detto l'ex giocatore dell'Inter. Eto'o ha sostenuto nelle scorse elezioni la candidatura dell'attuale presidente, Seidou Mbombo Njoya , ma questo progetto non ha soddisfatto le “aspettative”.

"Tre anni fa ho sostenuto un progetto che sembrava promettente per il futuro del nostro calcio. Facendo il punto sui suoi successi, non me ne pento, anche se le aspettative non sono state soddisfatte", ha detto l'ex giocatore. Eto'o ha promesso di rinunciare all'indennità finanziaria mensile che gli spetterebbe come presidente della Federazione se fosse eletto per promuovere progetti calcistici dilettantistici.