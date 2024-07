"Per me ricevere questo premio è molto importante. Ho sempre messo al centro della mia attività sportiva il rispetto per gli avversari, per i compagni, per il pubblico ed anche l'onestà per il lavoro che svolgiamo tutti i giorni". Lo ha affermato Samuel Eto'o, ex calciatore di Inter e Barcellona e oggi presidente della federazione calcistica del Camerun, a margine della consegna del premio Fair Play Menarini a Fiesole.