Euro 2020, Lukaku ritrova Henry: l’ex attaccante torna nello staff del Belgio

Il Belgio ha annunciato il ritorno nello staff del commissario tecnico di Roberto Martinez dell'ex attaccante Thierry Henry

Thierry Henry , assistente allenatore della nazionale del Belgio dal 2016 al 2018, torna a far parte dello staff del ct Roberto Martinez. Lo ha annunciato la federcalcio belga sui propri social.

Henry, ex attaccante di Monaco, Arsenal e Barcellona (nella sua breve esperienza alla Juve ha ricoperto altri ruoli) e campione del mondo e d'Europa con la Francia da calciatore, si occuperà in particolare del reparto avanzato del Belgio. Era senza panchina da febbraio, quando si era dimesso dall'incarico di tecnico del Montreal Impact. Agli Europei il Belgio farà parte del gruppo B, in cui affronterà Russia, Danimarca e Finlandia.