Lukaku: “Per Conte combatterò fino alla morte. Lo scudetto? Spero apra un ciclo”

Intervenuto ai microfoni de La Tribune, Romelu Lukaku, centravanti dell'Inter, ha parlato così dopo la vittoria dello scudetto: "Il mio video? Era ora di festeggiare con la gente. Mi sono detto con un amico sarebbe stato bello uscire, vedere le persone. Sono contento di averlo fatto. Sono molto contento per tutti gli interisti nel mondo, ma anche per la squadra, per l'allenatore, per la società, per il presidente... Si potrebbe dire che è l'anno più bello della mia carriera. Spero che questo titolo apra un nuovo ciclo per l'Inter.

Si è verificato un clic sul piano mentale. Tra me e me pensavo che a 27, quasi 28 anni, fosse ora o mai più. In carriera si possono segnare 500 gol, ma se alla fine non si vince un titolo, è inutile. Sono anche progredito spalle alla porta, grazie al lavoro con una macchina in allenamento. Questa mi manda le palle a 30-40 km e io devo smistarle verso i compagni di squadra. Prima ero un secondo dietro il mio difensore. Adesso sono avanti di due secondi. Anche se non sarà mai la mia preferenza, svolgo un ruolo fondamentale, un po 'come Shaquille O'Neal nel basket. Aver fatto dieci assist mi riempie di orgoglio.

Conte? Combatterò fino alla morte per lui. Non ero riuscito a lavorare con lui al Chelsea, ma avevo sempre detto che l'avrei fatto il giorno in cui avrei lasciato il Manchester United. Mi ha detto direttamente: “Se non lavori in allenamento, non giocherai, ed è essenziale che tu possa giocare con le spalle alla porta". È anche importante incontrare persone che dicono la verità per migliorare. Questo è stato il caso di Eto’o, Drogba, Henry...

Spero davvero che tutti gli altri Red Devils possano vincere titoli: Courtois, Eden e Thorgan Hazard, Witsel, De Bruyne. Sarebbe bello per la squadra portare quel buon spirito di squadra che ci faccia andare avanti tutti insieme. Vincere un il titolo di club ti permette di fare un po' di esperienza e ti permette di sapere come affrontare una partita. Hai questa mentalità da killer. È quello che mi è mancato, avere quel clic per andare in fondo. Nella mia carriera, ho avuto troppi momenti in cui mi sono arreso. Ora mi sono detto, sono stanco, ho 27 anni, è tempo di cambiare. Ma il lavoro non si ferma qui. Al momento sono contento perché siamo campioni ma io mi sto già concentrando sull'europeo perché è importante", ha concluso.