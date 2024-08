Euro 2024, 2.7 mln di spettatori allo stadio e 5 miliardi davanti alla tv

L'Uefa evidenzia poi nel proprio report quanto sia stata "determinata a rendere la sostenibilità un elemento fondamentale nell'organizzazione di Euro 2024. I sistemi di trasporto pubblico scontati e gratuiti hanno aiutato l'81% degli spettatori a utilizzare mezzi di trasporto ecologici per raggiungere gli stadi, ciascuno dei quali si è impegnato a rispettare i principi della circolare e quindi a riutilizzare, ridurre, riciclare e recuperare i rifiuti". Complessivamente la confederazione calcistica europea ha investito 32 milioni di euro nell'attuazione della strategia ambientale, sociale e di governance del torneo, incluso il reclutamento di un team di 500 volontari e manager della sostenibilità in ciascuna delle dieci sedi ospitanti. Bisogna poi tenere conto dell'impatto del torneo in Germania e non solo: "Nei prossimi quattro anni la cifra record di 935 milioni di euro di ricavi di Euro 2024 - è scritto nel report dell'Uefa - sarà ridistribuita tra le 55 federazioni nazionali attraverso il programma HatTrick. Inoltre, 331 milioni di euro sono stati assegnati alle federazioni come premi in denaro e altri 240 milioni di euro sono stati dati ai club nazionali che hanno rilasciato giocatori per il torneo. In Germania, gli sviluppi infrastrutturali degli stadi continueranno a produrre benefici, mentre 190 club dilettantistici e 21 associazioni regionali hanno ricevuto 7 milioni di euro di sostegno finanziario per progetti di sostenibilità attraverso il 'fondo climatico' di Euro 2024".