A distanza di qualche settimana, Riccardo Orsolini è tornato sulla mancata convocazione da parte di Spalletti. "Quanto mi ha fatto male la non-convocazione per l’Europeo? Preferirei non parlare di questo perché sono stato male in quel periodo: mi sono ripromesso di non soffrire più così per una questione sportiva. La vittoria più grande è stata ricevere messaggi di affetto e abbracci da ogni dove in quel periodo. È stato bellissimo sì"

"Perché non sono stato chiamato? Di domande me ne sono fatte tante, anche se a volte non serve: era una decisione presa che poteva dipendere da te ma non del tutto. La botta è stata forte, ho passato giorni a guardare il soffitto. Poi ho staccato, sono andato lontanissimo, ho chiuso il telefono, anche la mia famiglia aveva paura che le rispondessi male se mi avesse chiamato in quel periodo. Se penso ancora all’azzurro? No, adesso no. penso solo a Bologna".