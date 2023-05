Euroderby, Biasin: “Inter, io farei giocare Brozovic: ha una classe superiore”

Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così in vista dell'Euroderby di mercoledì tra Milan e Inter

Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così in vista dell'Euroderby di mercoledì tra Milan e Inter: "Se stanno tutti bene così, Inzaghi e il suo staff sono stati molto bravi: a maggio tutti sono a disposizione e stanno migliorando la condizione. E' difficile lasciar fuori un centrocampista dell'Inter: per me Brozovic è un giocatore dalla classe superiore e io lo farei giocare. Ma qualunque scelta mi andrebbe bene, sono tutti affidabili al momento".